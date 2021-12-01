В Тарко-Сале задержали рецидивиста, гулявшего по магазинам с чужой банковской картой Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Пуровского района раскрыла кражу денег с банковской карты. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, все началось с заявления жителя Тарко-Сале, который потерял карту отца, а затем кто-то начал расплачиваться ей в магазинах, накупив товара на 6 тысяч рублей.

- Подозреваемым оказался 40-летний житель Красноселькупского района, фактически проживающий в Тарко-Сале. В отделе полиции злоумышленник признался, что банковскую карту он нашел на улице, а затем добровольно выдал ее оперативникам, - добавили в ведомстве.

Кстати, раньше у мужчины уже были проблемы с законом. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».