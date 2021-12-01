В Новом Уренгое стартовал благотворительный марафон, призванный помочь 15 семьям

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое стартовал благотворительный марафон «Твори добро». Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в этом году он пройдет уже в десятый раз. Однако из-за ограничительных мер большинство мероприятий организовано в онлайн-формате.

- Запланированы интернет-аукцион, благотворительная ярмарка, творческие мастер-классы, акция «Любая помощь - не мелочь». А поклонники йоги, как и в прошлые годы, соберутся на открытое занятие в спортивно-оздоровительном комплексе ООО «Газпром добыча Ямбург», которое пройдет 5 декабря, - добавили в мэрии.

Все взносы направят на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей. В этом году организаторы марафона планируют помочь 15 семьям.