Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 декабря 2021 12:41

В Муравленко территорию СНТ «Дружба» расчистят от свалок после вмешательства прокуратуры

Площадь отходов составляет около ста квадратных метров
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Муравленко территорию СНТ «Дружба» расчистят от свалок после вмешательства прокуратуры

В Муравленко территорию СНТ «Дружба» расчистят от свалок после вмешательства прокуратуры

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Муравленко помогла жителям СНТ «Дружба» разобраться со свалками, которые скопились на территории. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, всего было обнаружены три несанкционированные свалки площадью около 100 квадратных метров.

- Отходы размещались в неустановленных местах, на почве земельных участков имелись многочисленные захламления, в том числе размещались отходы I класса опасности (отработанные ртутные лампы), - добавили в прокуратуре.

В связи с этим гособвинитель направила в суд иск о ликвидации несанкционированных свалок, а также возбудил в отношении председателя садоводства административные дела сразу по двум статьям. В итоге его оштрафовали на 17 тысяч рублей.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле ведомства.