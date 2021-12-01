В Муравленко территорию СНТ «Дружба» расчистят от свалок после вмешательства прокуратуры Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Муравленко помогла жителям СНТ «Дружба» разобраться со свалками, которые скопились на территории. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, всего было обнаружены три несанкционированные свалки площадью около 100 квадратных метров.

- Отходы размещались в неустановленных местах, на почве земельных участков имелись многочисленные захламления, в том числе размещались отходы I класса опасности (отработанные ртутные лампы), - добавили в прокуратуре.

В связи с этим гособвинитель направила в суд иск о ликвидации несанкционированных свалок, а также возбудил в отношении председателя садоводства административные дела сразу по двум статьям. В итоге его оштрафовали на 17 тысяч рублей.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле ведомства.