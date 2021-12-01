Ямальские выпускники приступили к написанию итогового сочинения

Фото: департамент образования ЯНАО

Ямальские одиннадцатиклассники приступили к написанию итогового сочинения, которое является допуском к ЕГЭ по русскому языку. Как рассказали в пресс-службе регионального департамента образования, ребятам необходимо раскрыть тему сочинения, аргументировать свою позицию с опорой на литературный материал, прокомментировать приведенные примеры из произведений, выстроить композицию текста и показать владение грамотной письменной речью.

На проверку итогового сочинения отводится 14 дней. Ознакомиться с результатами ученики смогут в школах, а также через АИС «Сетевой город. Образование» и систему «Результаты ЕГЭ».

В случае неудачи или пропуска по уважительной причине пересдать итоговое сочинение (изложение) можно будет дважды: 2 февраля и 4 мая 2022 года.