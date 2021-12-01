Новоуренгоец, севший за руль после изрядной дозы спиртного, рискует угодить в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1990 года рождения, который сел за руль после изрядной дозы спиртного. По сообщению регионального УМВД, злоумышленника задержали в ноябре текущего года сотрудники ГИБДД, при этом у северянина наблюдались признаки опьянения.

- При дальнейшей проверке документов оказалось, что в 2013 года мужчина признан виновным по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - добавили в ведомстве.

Сейчас новоуренгоец обвиняется по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит до двух лет лишения свободы.