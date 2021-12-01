Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале началось пленарное заседание Арктического совета. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, его участниками стали представители восьми стран, шести организаций коренных народов Арктики, шести рабочих групп, а также 38 государств и организаций-наблюдателей.

В рамках председательства России в Совете они собрались впервые, чтобы обсудить текущие и новые проекты, работу по снижению углеродного следа, а также морской деятельности в высоких широтах.

Одним из важных элементов станет специальное заседание, посвященное сотрудничеству между Арктическим советом и Арктическим экономическим советом. Структуры подписали Меморандум о взаимопонимании в 2019 году и на Ямале встретятся второй раз, чтобы оценить возможности для укрепления взаимодействия.

Отметим, что с 2021 по 2023 годы на территории округа запланирован ряд мероприятий, проведение которых позволит Ямалу внести свой вклад в председательство России в Арктическом совете.