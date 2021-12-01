Жительница Салехарда добилась компенсации в полмиллиона рублей с городской больницы за смерть мужа

Жительница Салехарда добилась компенсации морального вреда с городской больницы и станции скорой медицинской помощи за смерть своего мужа. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, супруг женщины скончался в Салехардской ОКБ из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.

- В связи с наличием дефектов лечебно-диагностической тактики и оформления первичной медицинской документации, прокуратурой направлен иск в суд о взыскании компенсации причиненного морального вреда, - добавили в ведомстве.

В итоге суд полностью удовлетворил требования прокурора, обязав больницу и станцию скорой помощи выплатить женщине 500 тысяч рублей.