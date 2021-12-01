Во дворах Надыма появятся ледяные горки

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Надымский район готовится к празднованию Нового года. Как рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских, этой зимой были закуплены новые украшения. Некоторые из них уже установлены в городе - на центральной площади у Бульвара им. В.В Стрижова, на площади у ДК Победа и на набережной им. С.А. Оруджева.

Также запланировано устройство ледяных горок в нескольких дворах Надыма: в 18 микрорайоне; в районе домов № 1/7 поселка Лесной; Комсомольской, 10а; Таежной, 11; Зверева, 38; по Ленинградскому проспекту, 20. А в микрорайоне 3А уже установлена деревянная горка.

Кроме того, ведутся работы по монтажу консолей, планируется устройство светодиодных гирлянд на деревьях.

- Работы в городе и населенных пунктах еще ведутся, однако, праздничное настроение с каждым днем становится явственней, - отметил Дмитрий Жаромских.