Праздничный концерт и народные гуляния: Тазовский район готовится отпраздновать 91-ую годовщину

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

Тазовский район готовится отпраздновать свою 91-ую годовщину. Как сообщил глава муниципалитета Василий Паршаков, почетную дату будут отмечать 10 декабря, а перед этим для жителей пройдут различные мероприятия.

Так, 3 декабря состоится праздничный концерт и торжественное чествование заслуженных работников района. А 4 декабря начнутся уличные гуляния, спортивные состязания, игровая программа, ярмарка, катание на оленьих упряжках и посещение гостевых чумов.

Однако настоящим подарком для всех тазовчан станет презентация новых песен о районе, написанных известными композиторами. Завершатся торжества в этот день праздничным салютом.

- Уверен, что каждый найдет себе мероприятие по душе. Приглашаю всех разделить наш общий праздник - день рождения Тасу Ява! - сказал Василий Паршаков.

При проведении праздника будут соблюдены все ограничительные меры.