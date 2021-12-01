Глава Ямальского района рассказал о изменениях, которые ожидают Мыс Каменный в ближайшие пять лет

Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсети

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский рассказал о изменениях, которые ожидают Мыс Каменный в ближайшие пять лет. По его словам, за это время село заметно преобразится, а жизнь в нем станет намного комфортнее.

- Мы укрупним поселок: ликвидируем все ветхое жилье в микрорайонах ЗГЭ и Аэропорт, а людей переселим в центр. В 2022 году закончим строительство двух домов на 44 квартиры и начнем строить еще пять для почти двухсот семей, - сообщил глава муниципалитета.

Сейчас в селе завершается установка модульной врачебной амбулатории. В здании будет современное лабораторное оборудование, стоматологическая и рентген-установки.

В следующем году начнется строительство нового детского сада с музеем и библиотекой. Появятся новые рабочие места, поэтому планируется возвести общежитие для специалистов бюджетной сферы.