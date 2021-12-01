Фото: личная страница Юрия Фишера в соцсети

В Толькинской школе-интернате открылась своя фотостудия. По словам главы Красноселькупского района Юрия Фишера, оборудование для нее приобретено в рамках партисипаторного бюджетирования. Школьники сами инициировали этот проект и теперь с удовольствием занимаются в кружке.

Кстати, фотостудия - это всего лишь одно из многочисленных обновлений. Теперь ученики получили возможность мастерить на уроках технологии на новом станке лазерной резки.

Кроме того, с этого года десятиклассники начали заниматься в группах агропромышленной направленности. Курсы животноводства и растениеводства детям преподает директор местной агрофирмы.

- Сельское хозяйство в районе стремительно развивается, нам нужны такие кадры. «Выращиваем» своих, - отметил Юрий Фишер.