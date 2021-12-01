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Общество1 декабря 2021 4:30

В Салехарде запустили автобусный маршрут от мкр. Ямальский и до мкр. Солнечный

Он будет курсировать все дни, кроме воскресенья
Марина Прохорова
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Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде запустили дополнительный автобусный маршрут под номером «5А». Он выйдет на городские улицы уже 1 декабря. Об этом сообщил глава окружной столицы Алексей Титовский в своих соцсетях.

- По многочисленным просьбам родителей школьников, которые в том числе посещают дополнительные секции, запускаем дополнительный автобусный маршрут. «5А» будет курсировать все дни, кроме воскресенья, от микрорайона Ямальский до остановки «Храм Петра и Павла» в микрорайон Солнечный», - рассказал градоначальник.

Маршрут будет проходить через школы №1, №2 и № 4, Ледовый Дворец и шахматную школу. Такая мера позволит сократить интервал движения в центральной части города на самом протяженном маршруте - №5.

Ознакомиться с расписанием движения автобусов можно на сайте АТП.

Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда