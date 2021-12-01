В Ноябрьске две легковушки не поделили дорогу: есть пострадавший

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 30 ноября в районе дома №49 по ул. Ленина в Ноябрьске.

- Около 08:23 утра водитель автомобиля «Renault», поворачивая налево, не предоставил преимущество машине «ВАЗ», двигавшейся во встречном направлении. В результате этого произошло столкновении, а водитель иномарки получил телесные повреждения, - рассказали в ведомстве подробности аварии.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 24 ДТП, а с начала года - 4 521, в которых 27 человек погибли и 300 получили травмы, в том числе 28 несовершеннолетних.