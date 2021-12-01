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Общество1 декабря 2021 3:03

В Лабытнанги начался месяц добрых дел

До конца года в городе пройдет несколько благотворительных акций
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова решила объявить декабрь месяцем добрых дел. Соответствующая информация появилась на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

- Скоро Новый год и Рождество - для детей наступило время загадывать желания, а взрослым исполнять их мечты. Последний месяц уходящего года - Года добра в Лабытнанги предлагаю объявить месяцем добрых дел, - написала градоначальница.

Также она подчеркнула, что в Семи Лиственницах живут самые неравнодушие люди, которые всегда готовы помогать и участвуют в разных благотворительных акциях.

В преддверии новогодних праздников планируется провести несколько акций, как правило, все они будут адресованы детям. Информация о них появится чуть позже на страницах администрации города в соцсетях.