В Лабытнанги начался месяц добрых дел

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова решила объявить декабрь месяцем добрых дел. Соответствующая информация появилась на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

- Скоро Новый год и Рождество - для детей наступило время загадывать желания, а взрослым исполнять их мечты. Последний месяц уходящего года - Года добра в Лабытнанги предлагаю объявить месяцем добрых дел, - написала градоначальница.

Также она подчеркнула, что в Семи Лиственницах живут самые неравнодушие люди, которые всегда готовы помогать и участвуют в разных благотворительных акциях.

В преддверии новогодних праздников планируется провести несколько акций, как правило, все они будут адресованы детям. Информация о них появится чуть позже на страницах администрации города в соцсетях.