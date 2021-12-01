Погода на Ямале на 1 декабря: в первый день зимы ожидается потепление

Погода на Ямале на 1 декабря Фото: Вера Зенина

В среду, 1 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -19, ночью -18. Ветер 9-12 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -21, ночью -17. Ветер 7-13 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -3. Ветер 7-14 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером - снег. Днем -26, ночью -22. Ветер 5-6 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -19, ночью -14. Ветер 10-13 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -22, ночью -17. Ветер 7-12 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -19, ночью -18. Ветер 11-15 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -16, ночью -4. Ветер 6-15 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.