На Ямале за состоянием энергооборудования следит автоматизированная система диагностики

Фото: «Россети Тюмень»

Специалисты «Россети Тюмень» запустили автоматизированную систему диагностики и мониторинга оборудования на энергообъекте филиала Ноябрьские электрические сети. Она позволяет круглосуточно наблюдать за четырьмя параметрами работы силового трансформатора, расположенного на подстанции 110 кВ «ГДН», которая питает комплекс сооружений и оборудование одного из крупнейших на севере Западной Сибири Еты-Пуровского месторождения, разрабатываемого компанией «Газпром добыча Ноябрьск».

Запуск нового программно-технического комплекса дает возможность работникам компании отслеживать концентрации водорода, ацетилена, окиси углерода и воды в трансформаторном масле. Это позволяет выявлять повреждения оборудования на раннем этапе, а значит избегать нарушений электроснабжения и непредвиденных расходов на ремонт силового оборудования.

Стоит отметить, что силовые трансформаторы являются наиболее важным и дорогостоящим активом в электросетевом хозяйстве, поэтому энергетики уделяют пристальное внимание их техническому состоянию.

Кстати, ранее на подстанции 110 кВ «ГДН» уже была установлена система мониторинга TDM, которая предназначена для прогнозирования развития дефектов оборудования на основе измерения изоляционных характеристик.

Таким образом использование современных технологий в электросетевом комплексе компании позволяет заблаговременно получать информацию о развивающихся дефектах и заранее планировать внеочередной ремонт оборудования для поддержания стабильного энергоснабжения в домах потребителе