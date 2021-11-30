В Пуровском районе более 21 тысячи жителей привились от коронавируса

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе продолжается вакцинация от коронавируса. Как рассказали в пресс-службе местной администрации, с начала компании первым компонентом привилась почти 21 тысяча человек, а вторым - более 19 тысяч. Ревакцинацию прошли 6 941 житель.

На прошлой неделе на Ямал поступила очередная партия вакцины «Спутник Лайт», «ГамКовидВак» (Спутник-V) и «КовиВак». В ближайшее время ожидается также крупная партия препарата ЭпиВакКорона.

В связи с этим в аптеку Тарко-Салинской ЦРБ поступило 1 760 доз препарата «Спутник Лайт», 500 доз «Кови Вак» и 200 доз «ГамКовидВак» (Спутник V). В ближайшие дни вакцина будет доставлена в поселения района.

Напомним, что на данный момент в Пуровском районе развернуто 11 пунктов вакцинации. Сделать прививку можно без записи.