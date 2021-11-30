В Новом Уренгое продолжается прием заявок на конкурс по лучшему новогоднему оформлению

Фото: администрация Нового Уренгоя

В газовой столице Ямала продолжается прием заявок на конкурс «Новогодний Новый Уренгой». Как рассказали в городской администрации, в этом творческом состязании можно проявить свою фантазию. Участники могут объединиться с членами семьи, коллегами или соседями, а затем украсить окно в квартире или уличную витрину в магазине, подъезд, двор, территорию предприятия или учреждения.

Заявки принимаются до 12 декабря на почту: ut.dgh@nur.yanao.ru. Также заявку, фото и видеоматериалы можно принести по адресу: ул. Индустриальная д. 4, каб. 112, телефон: 22-17-21.

Конкурсная комиссия познакомится с каждой работой и определит самых талантливых и креативных участников в шести номинациях. Победителей ждут подарки и дипломы.