Коронавирус на Ямале, последние новости на 30 ноября 2021 года: скончались три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончались 862 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрирован 131 новый случай заболевания. На данный момент 556 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 84 из них - в тяжелом состоянии, 25 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 32 648 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 6,9% - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 636 881 случай в 85 регионах. Излечились от коронавируса 33 442 человека, с начала пандемии - 8 329 253. Также за сутки зафиксировано 1 229 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 275 193 человека.