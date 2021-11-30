Ямал Ири приедет в Салехард, чтобы поздравить жителей с Новым годом

Фото: управление культуры и молодежной политики Салехарда

Ямал Ири отправился в большое путешествием по северным городам и селам. Уже сегодня, 30 ноября, он приедет в Салехард на своем фирменном Трэколе, чтобы поздравить гостей и жителей окружной столицы с Новым годом. Встреча пройдет в парке Таинственный лес. Об этом рассказали в управлении культуры и молодежной политики города.

- Приглашаем всех желающих присоединиться к исторической встрече Ямал Ири и Ероко, увидеть своими глазами передачу волшебного компаса, который укажет своему хозяину, в какой населенный пункт отправиться дальше, а также принять участие в играх со сказочными персонажами и посмотреть выступления артистов ЦКиС «Геолог», - сообщили в управлении.

Ознакомиться с графиком Северного волшебника можно ниже: