Коронавирус на Ямале, последние новости на 30 ноября 2021 года: заразился 131 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 131 человека. С начала периода количество заболевших достигло 58 448.

Из общего числа болеющих 556 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 84 из них - в тяжелом состоянии, 25 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 862 человека.

Также за сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 231. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 120 заражений COVID-19, за весь период - 50 217.

Выздоровели за последние сутки 91 человек, с начала пандемии - 52 690.

За последние сутки в России выявлено 32 648 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 6,9% - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 636 881 случай в 85 регионах. Излечились от коронавируса 33 442 человека, с начала пандемии - 8 329 253. Также за сутки зафиксировано 1 229 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 275 193 человека.