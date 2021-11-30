Фото: администрация Муравленко

В поликлинике Муравленко возобновили оказание плановой амбулаторной помощи. Запись пациентов ведется через электронную регистратуру и по телефону. Информация об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Возвращение к привычному режиму работы проводится с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса. Медики напоминают, что главная защита сегодня - это иммунизация, - добавили в мэрии.

На сегодняшний день в Муравленко первым компонентом вакцины привито 14 115 горожан, полностью завершили курс вакцинации 9 014 жителей.