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Общество30 ноября 2021 8:29

В поликлинике Муравленко возобновили оказание плановой амбулаторной помощи

Запись пациентов ведется через электронную регистратуру и по телефону
Марина Прохорова
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Фото: администрация Муравленко

Фото: администрация Муравленко

В поликлинике Муравленко возобновили оказание плановой амбулаторной помощи. Запись пациентов ведется через электронную регистратуру и по телефону. Информация об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Возвращение к привычному режиму работы проводится с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса. Медики напоминают, что главная защита сегодня - это иммунизация, - добавили в мэрии.

На сегодняшний день в Муравленко первым компонентом вакцины привито 14 115 горожан, полностью завершили курс вакцинации 9 014 жителей.