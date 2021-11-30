В Надымском районе заготовят 170 тонн оленины

Фото: администрация Надымского района

В Надымском районе начался основной этап по заготовке мяса оленя. Как рассказали в местной администрации, план по убойной кампании, который ставит для себя ООО «Возрождение», - 170 тонн мяса. При этом чуть более 43 тонн предприятие заготовлено еще в начале текущего года.

Накануне специалисты приступило к очередному этапу заготовки мяса глубокой заморозки, которое затем пойдет на реализацию и переработку.

Оленеводы-частники сдают на убой только идентифицированных оленей, прошедших обязательные ветеринарные профилактические процедуры, в том числе биркование и вакцинацию.

Напоминаем, что по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова цена закупа одного килограмма качественного мяса северного оленя увеличена более чем в 2,5 раза. Сейчас закупочная цена составляет не менее 450 рублей - за мясо оленя категории «свободная реализация» и не менее 150 рублей - за мясо северного оленя категории «промышленная переработка».