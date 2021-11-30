На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги открыли третью полосу и закрыли вторую

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги разрешено движение по третьей полосе и повышена грузоподъемность до 7,5 тонн для колесных автомобилей и до 15 тонн для гусеничного транспорта. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Также в ведомстве уточнили, что вторая полоса временно закрывается для проведения восстановительных работ, поэтому автомобилисты могут пользоваться только первой и третьей полосами.

Получить оперативную информацию о работе зимних и региональных автомобильных дорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация размещается на интерактивной карте и в разделе «Дороги и транспорт» чат-бота обратной связи «ЯНАО официально». Обратиться за помощью можно в ЕДДС по номеру 112.