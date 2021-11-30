Глава Ямальского района объедет все населенные пункты муниципалитета и пообщается с жителями

Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсети

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский начал традиционную поездку по всем населенным пунктам муниципалитета. По его словам, это оптимальный способ узнать проблемы и пожелания людей.

- До конца декабря традиционно побываю во всех наших поселках и в тундре у оленеводов, посмотрю, как работают фактории. Лучший способ получить обратную связь - общение с жителями, хочу от них услышать о проблемах и пожелания, - написал глава муниципалитета в своих соцсетях.

Сегодня, 30 ноября, он работает в Мысе Каменном. В планах на ближайшие два дня - осмотр строящихся и социальных объектов, несколько рабочих встреч и общение с жителями.