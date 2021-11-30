Власти Салехарда на протяжении восьми лет не могут установить пандус для инвалида-колясочника Фото: Ольга Крыльцова

Житель Салехарда, являющийся опекуном инвалида-колясочника, обратился за помощью в прокуратуру. По сообщению пресс-службы регионального ведомства, горожанин просил установить необходимое оборудования в многоквартирном доме, где он проживает вместе с подопечным.

- Установлено, что семья заявителя с 2013 года проживает в жилом помещении, предоставленном по договору социального найма. Однако общее имущество многоквартирного дома так и не было адаптировано под потребности инвалида-колясочника,- рассказали в прокуратуре.

В связи с этим главе Салехарда было внесено представление об устранении нарушений закона, которое осталось без ответа. Тогда прокурор обратился в суд с иском, требуя от администрации провести необходимые работы.

В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле ведомства.