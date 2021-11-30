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Происшествия30 ноября 2021 4:52

С начала года мошенники украли у ямальцев более 206 миллионов рублей

По всем фактам возбуждены уголовные дела
Марина Прохорова
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С начала года мошенники украли у ямальцев более 206 миллионов рублей

С начала года мошенники украли у ямальцев более 206 миллионов рублей

Фото: Вера Зенина

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, с начала 2021 года на территории региона зарегистрировано 1 776 подобных преступлений, ущерб от которых составил свыше 206 миллионов рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Очередной жертвой мошенников стала жительница Лабытнанги, отдавшая аферистам 176 тысяч рублей. Мошенник, звонивший женщине, представились сотрудником банка. Далее он убедили северянку сообщить ему персональные данные банковской карты, благодаря чему и похитил деньги. Сама женщина хотела спасти свои сбережения от злоумышленников, которые пытались получить к ним доступ.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).