На Ямале запустили новый авиарейс Красноселькуп - Новосибирск

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале запустили новый авиарейс из Красноселькупа в Новосибирск. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, маршрут регулярный и будет выполняться каждый понедельник.

Теперь из Красноселькупа на самолете можно улететь сразу в три города: Тарко-Сале, Нижневартовск и Новосибирск. По данным направлениям работает авиакомпанией «СиЛА». Людей перевозят самолеты L 410 UVP-E20, рассчитанные на 15 пассажирских мест. Во всех перечисленных населенных пунктах проводятся транзитные посадки.

Напоминаем, что 5 февраля начались авиаперевозки по маршруту Красноселькуп - Тюмень. Авиасообщение было приостановлено с 2012 года из-за реконструкция взлетно-посадочной полосы. Сейчас в аэропорту реконструируют аварийно-спасательную станцию без приостановки деятельности.