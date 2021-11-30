Фото: администрация Салехарда

В Салехарде начались работы по подготовке катка на озере Лебяжье. По словам главы города Алексея Титовского, сейчас идет расчистка площадки.

- Толщина льда позволяет начать массовые катания. В среду планируем приступить к заливке льда. Кроме того, установим на катке световой фонтан, - сообщил градоначальник.

Площадь катка составит 60 на 40 метров. Как и в прошлом году будет работать отапливаемый павильон, где все желающие смогут переобуться. Также прорабатывается вопрос установки фургончика с чаем и кофе.