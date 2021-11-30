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Общество30 ноября 2021 3:33

В Салехарде начались работы по подготовке катка на озере Лебяжье.

Сейчас идет расчистка площадки
Марина Прохорова
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Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде начались работы по подготовке катка на озере Лебяжье. По словам главы города Алексея Титовского, сейчас идет расчистка площадки.

- Толщина льда позволяет начать массовые катания. В среду планируем приступить к заливке льда. Кроме того, установим на катке световой фонтан, - сообщил градоначальник.

Площадь катка составит 60 на 40 метров. Как и в прошлом году будет работать отапливаемый павильон, где все желающие смогут переобуться. Также прорабатывается вопрос установки фургончика с чаем и кофе.