На Ямале начался прием заявок для участия в благотворительной акции «Елка Заботы»

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале начался прием заявок для участия в новогодней благотворительной акции «Елка Заботы». Напоминаем, что ее организаторами являются региональное отделение партии «Единая Россия» и портал «Живем на Севере». Как рассказали в пресс-службе правительства Ямала, сбор детских желаний продлится до первой декады декабря.

Чтобы стать участником новогодней акции, ребенку необходимо рассказать о своей мечте на портале, а родителям оставить контактные данные. К заявке можно прикрепить письмо или рисунок ребенка.

Благотворительный этап стартует 10 декабря. Дарителям необходимо авторизоваться на портале, выбрать одно из желаний, приобрести подарок ребенку и принести его в офис местного отделения «Единой России».

Доставка подарков начнется с 20 декабря, ее обеспечит Волонтерский центр партии. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8(34922) 3-52-58.