Ноябрьские казаки подвели итоги уходящего года и поделились планами на следующий

Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьские казаки рассказали, как прошел 2021 год и поделились планами на следующий. В частности, речь шла о патриотическом воспитание молодежи, охране общественного порядка, подготовке допризывной молодежи и сохранении самобытной культуры. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Не остался в стороне и глава Ноябрьска Алексей Романов, отметивший активное участие общественников в жизни города. Он подчеркнул, что большой массив работы казаками осуществляют совместно с учреждениями образования, молодежной политики, культуры и спорта, а все позитивные и созидательные инициативы городского казачества не остаются без внимания.

Кстати, за этот год казаки совместно с полицейскими обеспечили общественный порядок на 26 городских масштабных мероприятиях.