Жители Самбурга прошли медицинское обследование у узких специалистов

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Жители Самбурга прошли медицинское обследование. Как рассказали в Тарко-Салинской ЦРБ, в поселении работала мобильная бригада специалистов в составе фтизиатра, кардиолога, невролога, офтальмолога, эндокринолога и врача УЗИ.

- Больше всего обращений от местного населения поступило в адрес невролога и кардиолога. Основными ранее и вновь выявленными патологиями являются сердечно-сосудистые заболевания, в частности артериальная гипертония и нарушение сердечного ритма, - сообщили в медучреждении.

Всего же консультации узких специалистов получили более 200 человек, среди которых и пациенты с хроническими заболеваниями. УЗИ-диагностику провели 107 жителям, а флюорографию - 270.

Все пациенты, обратившиеся за медицинской помощью, получили консультации специалистов и рекомендации по дальнейшему лечению.