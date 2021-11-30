Погода на Ямале на 30 ноября: сильное похолодание

Погода на Ямале на 30 ноября.
Фото: Вера Зенина
Во вторник, 30 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - снег. Днем -22, ночью -28. Ветер 5-6 м/с.
Надым: переменная облачность, утром - снег. Днем -24, ночью -31. Ветер 6-8 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность, утром - снег. Днем -21, ночью -28. Ветер 8-11 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность и снег. Днем -23, ночью -29. Ветер 7-10 м/с.
Губкинский: переменная облачность, утром - снег. Днем -23, ночью -29. Ветер 7-11 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность, утром - снег. Днем -22, ночью -28. Ветер 6-11 м/с.
Лабытнанги: малооблачно, утром - снег. Днем -20, ночью -24. Ветер 6-8 м/с.
Муравленко: переменная облачность, утром - снег. Днем -23, ночью -27. Ветер 7-11 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО.