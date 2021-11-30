Погода на Ямале на 30 ноября: сильное похолодание

Погода на Ямале на 30 ноября. Фото: Вера Зенина

Во вторник, 30 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - снег. Днем -22, ночью -28. Ветер 5-6 м/с.

Надым: переменная облачность, утром - снег. Днем -24, ночью -31. Ветер 6-8 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, утром - снег. Днем -21, ночью -28. Ветер 8-11 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность и снег. Днем -23, ночью -29. Ветер 7-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность, утром - снег. Днем -23, ночью -29. Ветер 7-11 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, утром - снег. Днем -22, ночью -28. Ветер 6-11 м/с.

Лабытнанги: малооблачно, утром - снег. Днем -20, ночью -24. Ветер 6-8 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром - снег. Днем -23, ночью -27. Ветер 7-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.