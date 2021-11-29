В 2022 году на Ямале закроют потребность в ветклиниках и приютах для бездомных животных

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале подвели итоги работы службы ветеринарии за десять месяцев текущего года. Один из вопросов касался созданий приюта для бездомных животных.

Так, в 2021 году в округе открыли три приюта (в Салехарде, Ноябрьске и поселке Тазовский). Таким образом, сейчас в регионе функционирует 11 приютов, а до конца декабря появится еще один - в селе Мужи.

Отметим, что после открытия приюта в Новом Уренгое, которое запланировано на следующий год, потребность в них будет полностью закрыта.

Кстати, с начала года в приюты поступило более 4 тысяч животных, а с момента открытия - более 9 тысяч.

Кроме того, в этом году введены в эксплуатацию четыре новых ветеринарных пункта: в мкр. Коротчаево, Пангодах, Губкинском и Тарко-Сале. Еще два появятся до конца декабря в Се-Яхе и Антипаюте. А в следующем году пять новых ветеринарных объектов откроются в Горках, Надыме, Тазовском, Гыде и Красноселькупе..

- В вопросе создания благоприятных условий для работы ветеринарных сотрудников, удобства ямальцев, мы полностью закроем потребность в 2022 году. Эта проблема была для нас очень острая и тянулась не одно десятилетие, - отметил руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов.