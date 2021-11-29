На Ямале появится новая социальная технология, призванная облегчить жизнь инвалидов в быту

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале в 2022 году появится новая социальная технология, призванная облегчить жизнь инвалидов в быту, научив их самостоятельно убирать квартиру, готовить и покупать продукты.

Пройти обучение можно будет как на дому, так и в центрах социального обслуживания населения. Такая программа станет особенно полезна для ямальцев с ментальными нарушениями. Для подопечного будет составлена индивидуальная программа по регулярному или периодическому сопровождению: от 4-12 часов в неделю до 8-24 часов в сутки. Период определятся исходя из степени ограничения жизнедеятельности человека.

Дополнительно специалист учреждения будет вести ежедневный дневник наблюдений, в котором отразит действия подопечного и качество выполнения пунктов распорядка дня.

Чтобы воспользоваться новой программой, следует подать заявление в местную организацию социального обслуживания населения. Сделать это можно в следующем году лично или через почтовое отправление.