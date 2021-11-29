Минздрав России наградил ямальский СПИД-центр за выдающуюся работу в условиях пандемии

Фото: Правительство Ямала

Минздрав России наградил ямальский СПИД-центр на всероссийском форуме по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа за выдающуюся работу в условиях пандемии. Информация об этом появилась на официальной странице регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

- Ямальский центр под руководством Людмилы Воловой лучше всех в стране справился с поставленными задачами. Медики Арктического региона не только перестроили работу, но и сохранили лидерские позиции в лечении и профилактике вируса иммунодефицита человека, - говорится в сообщении.

Напоминаем, что ямальский окружной СПИД-Центр уже более 20 лет борется с распространением ВИЧ-инфекции в регионе.