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Общество29 ноября 2021 11:05

Минздрав России наградил ямальский СПИД-центр за выдающуюся работу в условиях пандемии

Медики успешно справляются со своей задачей
Марина Прохорова
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Фото: Правительство Ямала

Фото: Правительство Ямала

Минздрав России наградил ямальский СПИД-центр на всероссийском форуме по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа за выдающуюся работу в условиях пандемии. Информация об этом появилась на официальной странице регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

- Ямальский центр под руководством Людмилы Воловой лучше всех в стране справился с поставленными задачами. Медики Арктического региона не только перестроили работу, но и сохранили лидерские позиции в лечении и профилактике вируса иммунодефицита человека, - говорится в сообщении.

Напоминаем, что ямальский окружной СПИД-Центр уже более 20 лет борется с распространением ВИЧ-инфекции в регионе.