На трассе между Надымом и Салехардом перевернулся бензовоз: пострадал водитель

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 29 ноября на 1 012 километре трассе Надым - Салехард.

- По предварительным данным, водитель КАМАЗа не справился с управлением, из-за чего съехал с дороги и опрокинулся. Известно, что мужчина перевозил дизельное топливо. Разлива удалось избежать, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Сам водитель получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Отметим, что с начала 2021 года на Ямале произошла 4 481 авария, в которой 26 человек погибли и 295 получили травмы, в их числе 27 несовершеннолетних.