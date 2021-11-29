В Новом Уренгое стартовал всероссийский форум «PRO Экологию»

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое стартовал форум «PRO Экологию». Он пройдет с 29 по 30 ноября на площадке многопрофильного колледжа. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, мероприятие организовано Российским обществом «Знание» в рамках федерального просветительского проекта «Умный маршрут».

Открыл форум глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Он отметил, что для молодежи это хорошая возможность познакомиться с инициативами экологической направленности, развивающимися в округе и городе, а также присоединиться к ним.

В двухдневную программу входят интерактивные лекции, панельные дискуссии, мастер-классы, игра на тему сортировки мусора и экобатл.

Важной частью мероприятия станет карьерно-ориентированный блок, где молодые люди научатся налаживать коммуникации в разных сферах и продвигать экологические проекты.