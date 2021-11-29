Коронавирус на Ямале, последние новости на 29 ноября 2021 года: скончались четыре человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на четырн человека. Всего с начала пандемии скончались 859 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 132 новых случая заболевания. На данный момент 560 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 90 из них - в тяжелом состоянии, 26 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 33 860 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 562 (7,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 604 233 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 27 700 человек, с начала пандемии - 8 295 811. Также за сутки зафиксировано 1 209 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 273 964 человека.