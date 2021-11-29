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Происшествия29 ноября 2021 9:39

На Ямале осудят матерого рецидивиста, который по пьяни нанес родственнику смертельное ранение

Мужчина скончался от кровопотери
Марина Прохорова
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В Красноселькупском районе осудят матерого рецидивиста, который по пьяни смертельно ранил родственника

В Красноселькупском районе осудят матерого рецидивиста, который по пьяни смертельно ранил родственника

Фото: Ольга Крыльцова

В Красноселькупском район осудят 60-летнего местного жителя, обвиняемого в особо тяжком преступлении. По данным пресс-службы регионального следкома, от нанес ножевой удар своему родственнику, который скончался из-за кровопотери.

- Установлено, что 13 сентября 60-летний житель Тольки пришел в гости к свои родственникам, где планировалось застолье. В разгар веселья он нанес хозяину дома удар ножом в область предплечья, повредив лучевую артерию. После инцидента распитие спиртного в компании продолжилось, а раненный мужчина, не обратившийся за медицинской помощью, скончался к утру от кровопотери, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Участники застолья, обнаружив утром безжизненное тело, предприняли попытку скрыть преступление, а затем покинули место происшествия. Тело обнаружил зашедший в дом односельчанин, он же и позвонил в полицию.

Что касается злоумышленника, ранее он был трижды судим за совершение особо тяжких преступлений против личности. Сейчас северянин находится под стражей, где дожидается судебного заседания.