Коронавирус на Ямале, последние новости на 29 ноября 2021 года: заразились 132 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 132 человека. С начала периода количество заболевших достигло 58 317.

Из общего числа болеющих 560 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 90 из них - в тяжелом состоянии, 26 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 859 человек.

Также за сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 220. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 126 заражений COVID-19, за весь период - 50 097.

Выздоровели за последние сутки 47 человек, с начала пандемии - 52 599.

За последние сутки в России выявлено 33 860 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 562 (7,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 604 233 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 27 700 человек, с начала пандемии - 8 295 811. Также за сутки зафиксировано 1 209 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 273 964 человека.