В Муравленко установили десятиметровую нарядную ель

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко продолжается активная подготовка к Новому году. Как рассказала глава города Елена Молдован, в Парковом бульваре уже засверкали яркие звезды и появилась 10-метровая ель, а новая иллюминация отлично подсветит деревья.

Кроме того, кипят работы на улицах Ленина, Школьная и Муравленко. Там к середине декабря появятся большие светодиодные консоли, которые добавят света и создадут настроение.

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

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