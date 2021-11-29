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Общество29 ноября 2021 8:52

В Муравленко установили десятиметровую нарядную ель

Она находится в Парковом бульваре
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко продолжается активная подготовка к Новому году. Как рассказала глава города Елена Молдован, в Парковом бульваре уже засверкали яркие звезды и появилась 10-метровая ель, а новая иллюминация отлично подсветит деревья.

Кроме того, кипят работы на улицах Ленина, Школьная и Муравленко. Там к середине декабря появятся большие светодиодные консоли, которые добавят света и создадут настроение.

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Спорится дело в Молодежном сквере и ледовом городке. Уральские скульпторы создают в реальности «Зимнюю сказку». Бригада добытчиков уже заготовила более 300 кубометров льда и продолжает трудиться.