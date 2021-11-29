На Ямале упростили меры получения соцподдержки Фото: Вера Зенина

На Ямале упростили меры получения соцподдержки. О внесенных изменениях рассказала глава профильного департамента Елена Карпова.

Теперь ямальцам не нужно лично предоставлять некоторые документы: копию паспорта, справки в санаторий (№ 070/у), из образовательной организации, о ненахождении на полном гособеспечении и заключение медорганизации о том, что гражданин нуждается в постороннем уходе. Данные сведения органы соцзащиты запросят самостоятельно.

Удостоверение многодетным семьям, подтверждающее их право на льготы, будет выдаваться сразу до достижения ребенком 23 лет. Раньше его приходилось продлевать ежегодно, начиная с 18-летия старшего из детей. Главное условие - наличие сведений в органе соцзащиты о его очном обучении.

Материальная помощь к датам истории будет перечисляться автоматически. Речь идет не только о постоянных получателях соцвыплат, но и тех, кто ранее предоставлял сведения о банковском счете в ведомство. Например, если пенсионер подавал заявление на поддержку ко Дню пожилого человека в этом году, то в следующем выплата поступит без обращения.

Срок рассмотрения заявлений на некоторые выплаты с учетом запрашиваемых сведений сокращен с 20 до 15 рабочих дней. Это коснулось пособий при рождении детей, адресной соцпомощи, возмещения расходов стоимости проезда малоимущим семьям и иных.