Жители Пуровского района могут анонимно сдать тест на ВИЧ-инфекцию

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Жителей Пуровского района приглашают сдать тест на ВИЧ-инфекцию. Как рассказали в Тарко-Салинской ЦРБ, с 29 ноября по 4 декабря в муниципалитете пройдет окружная акция «Единая неделя тестирования на ВИЧ», приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

- Всю неделю в поликлиниках района будут проходить мероприятия, направленные на просвещение жителей в вопросах ВИЧ/СПИДа и проводиться обследование всех желающих на наличие вируса. Обследование бесплатное, его можно пройти без направления врача. Паспорт и полис также не потребуются. При желании можно обследоваться анонимно, - добавили в медучреждении.

В Тарко-Сале стационарный пункт тестирования будет работать в кабинете № 104 (1 этаж поликлиники). Сдать кровь здесь можно ежедневно: в будние дни с 16:00 до 18.00, в субботу - с 11:00 до 13:00.