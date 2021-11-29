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Общество29 ноября 2021 5:59

В Ямальском районе стартует конкурс новогоднего оформления среди предприятий и организаций

Заявки принимаются до 6 декабря
Марина Прохорова
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Фото: администрация Яр-Сале

Фото: администрация Яр-Сале

В Ямальском районе стартует ежегодный конкурс новогоднего оформления среди предприятий и организаций. Как рассказали в администрации Яр-Сале, для участия нужно украсить здание, где располагается предприятие или организаций, и территорию вокруг него.

Украшения могут быть разными: подсветка, установка ели и ледяных фигур, оформление интерьера и всё остальное, что сможет передать новогоднюю атмосферу.

Заявки с фотографиями необходимо направить до 6 декабря. Победители определятся в ходе народного голосования на портале «Живем на Севере». Они получат крупные денежные призы.