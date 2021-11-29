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Общество29 ноября 2021 4:25

Прокуратура Лабытнанги через суд добилась переноса сроков расселения аварийного дома

Администрация пыталась оспорить решение
Марина Прохорова
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Прокуратура Лабытнанги через суд добилась переноса сроков расселения многоквартирного дома

Прокуратура Лабытнанги через суд добилась переноса сроков расселения многоквартирного дома

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги добилась переноса сроков расселения одного из многоквартирных домов, в котором проживает многодетная семья. Как рассказали в региональном ведомстве, данное здание было признано аварийным и подлежащим сносу еще в 2014 году. Основанием для этого послужило заключение межведомственной комиссии.

- Несмотря на опасность обрушения жилого дома, срок расселения был установлен до 31 августа 2025 года. При этом с момента признания дома аварийным и подлежащим сносу не проведено ни одного страховочного мероприятия для укрепления его несущих конструкций, - добавили в прокуратуре.

В связи с этим ведомство направило иск в суд, требуя установить разумный срок расселения дома до 30 июня 2022 года, а семье предоставить благоустроенное жилое помещение. В итоге суд удовлетворил требования в полном объеме, но администрация города подала апелляционную жалобу. Однако судебная коллегия оставила решение суда без изменений.