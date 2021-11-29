На въезде в Харп вновь начнется строительство путепровода

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

На въезде в Харп перезапустят строительство путепровода. На данный момент уже известно, где появится мост через Собь. Об этом сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов.

- Работал в Харпе. Поселок в ближайшие годы ждет новое развитие. Наша цель - прежде всего, сделать его уютным для жителей, - добавил губернатор.

Также он отметил, что в поселке остается более 20 деревянных домов, однако для расселения уже строится один многоквартирник. В ближайшем будущем строительство жилых домов продолжится.

В начале года распахнет свои двери спортивный зал «Северный характер». Кроме того, скоро начнется строительство современного универсального спортивного центра с бассейном. В школе идет реновация, строители получили задачу максимально ускориться.