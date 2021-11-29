В Шурышкарском районе появится синтетический каток для хоккеистов

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Шурышкарском районе «Центр физкультуры и спорта» выиграл грант губернатора в размере 815 тысяч рублей на развитие хоккея. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

- Полученные средства направят на приобретение синтетического льда. Искусственным покрытием будет застелено более 120 метров площади. Теперь спортсмены смогут оттачивать мастерство даже в летнюю жару, - написал он в своих соцсетях.

Отметим, что районные хоккеисты уже дважды становились обладателями местной грантовой поддержки «Уютный Ямал». Благодаря этому удалось купить станок для заточки коньков и формовочную печь. Кроме того, пару месяцев назад был организован зал общей физической подготовки, расположенный на корте.