В Лабытнанги загорелся жилой дом по ул. Бованенко

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги загорелся жилой дом, расположенный по адресу: ул. Бованенко, 51. Как рассказала глава города Марина Трескова, погибших и пострадавших нет, также пожарным удалось спасти имущество граждан.

- Для временного размещения людей готовы места в гостинице «Семь лиственниц». Кроме того, МПАТП «Север» предоставил теплый автобус, где с каждым жителем дома велась работа в индивидуальном порядке. Подчеркну, в беде никого не оставим, - добавила градоначальница.

Известно, что доме находятся 12 квартир, из них четыре пустуют. По предварительным данным, в здании проживают 26 человек.