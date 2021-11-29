Погода на Ямале на 29 ноября: пасмурно и снег

Погода на Ямале на 29 ноября Фото: Вера Зенина

В понедельник, 29 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -19, ночью -22. Ветер 9-12 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -18, ночью -19. Ветер 7-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -2. Ветер 10-14 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером - снег. Днем -24, ночью -17. Ветер 6-8 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -8. Ветер 9-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -19, ночью -8. Ветер 7-12 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -19, ночью -21. Ветер 10-14 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -6. Ветер 8-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.